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Чиновникам и бюджетникам повысят зарплату

Правительство РФ одобрило повышение зарплат сотрудников федеральных учреждений на 4% в 2018 году, сообщает Росбалт со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

В постановлении говорится: «Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза должностные оклады работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федерально государственной гражданской службы».

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в России в 2018 году реальная зарплата граждан увеличится на 4%. При этом работникам бюджетной сферы глава ведомства пообещал более значительное повышение.

 
Рубрики: В России
Автор: Лариса Сергеева
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