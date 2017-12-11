В Кузбассе на встречу с Алексеем Навальным пришли более тысячи человек

Оппозиционер Алексей Навальный провел очередную встречу с жителями Кузбасса в Новокузнецке. Встречи политика проходят в рамках представления предвыборной программы.

Ранее сообщалось, что администрация Новокузнецка согласовала мероприятие на площади перед ДК Дзержинского в Куйбышевском районе.

Вместе с тем, в этот же день мэрия города организовала много увеселительных и спортивных мероприятий, а школьники писали региональные контрольные работы. Педагоги учебных заведений Новокузнецка из-за боязни потерять работу настоятельно рекомендовали студентам воздержаться от посещения митинга Навального. Власти даже организовали специальный фестиваль в центре города с бесплатным чаем и блинами, а также конкурсом на поедание пельменей. Два победителя смогли съесть по 150 пельменей и получили за это мультиварку и мясорубку. Всего в празднике приняли участие порядка 500 человек.

Кроме того, накануне митинга Новокузнецк посетил начальник ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-майор полиции Игорь Иванов, который провел совещание с руководством и личным составом городского управления полиции.

"Начальник Главного управления выразил уверенность в том, что гарнизон новокузнецкой полиции выполнит все поставленные задачи", — подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

На встречу с Алексеем Навальным пришло, по разным оценкам, от тысячи до двух тысяч человек, что для Кузбасса является достаточно внушительным количеством.

В своей речи оппозиционер отметил важность Кузбасса для экономики России, но заявил, что реальный уровень зарплат в два-три раза отстает от официальных цифр. Также политик обсудил свою предвыборную кампанию с горожанами.

По словам Навального, "Лучший способ убедиться в том, что никаких огромных процентов поддержки власти не существует — провести митинг в Кемеровской области.

Я тут второй раз за месяц. Был в Кемерово, сегодня в Новокузнецке. Очень важный промышленный регион, городская агломерация — 1,3 миллиона человек. Тут важно иметь голоса и поддержку.

Но вот в чём штука. По официальным данным, у Путина тут 93%, у губернатора Тулеева — 98%, у мэра-единоросса — 90%. Значит, понятное дело, все люди за власть.

И, конечно, на митинг оппозиционера никто не придёт, особенно если приходить запрещают, волонтёрам колёса прокалывают, учащихся запугивают, устраивают в субботу специальные занятия. Да ещё и холодно. Какой тут митинг?

Я не знаю, что там говорит кремлёвская социология, но крупнейший за последние много лет политический митинг в Новокузнецке прошёл сегодня и там точно Путина не поддерживали.

Так что не знаю, где там эти заоблачные путинские проценты. В Новокузнецке я их не обнаружил, а нашёл только замечательных людей, требующих нормальной жизни, которую они заслуживают".