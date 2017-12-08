В Кузбассе назначен врио начальника ГУФСИН

6 декабря временно исполняющим обязанности начальника ГУФСИН по Кузбассу назначен полковник внутренней службы Андрей Попето, сообщает пресс-служба управления.

Ранее Андрей Попето занимал должность начальника тылового обеспечения ФСИН России.

Напомним, бывший глава кузбасского ГУФСИН Константин Антонкин стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 290 УК РФ (взятка). На время следствия генерал Антонкин помещен в следственный изолятор города Новосибирска.