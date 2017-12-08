В России продолжают расти цены на бензин

По данным Федеральной службы государственной статистики, потребительские цены на автомобильный бензин за период с 27 ноября по 3 декабря в среднем по России повысились на 0,4% к уровню предыдущего отчетного периода.

Средняя потребительская цена на бензин в целом по стране по состоянию на 4 декабря поднялась на 15 копеек до 38,69 рубля.

Как указывает Росстат, за отчетный период в 76 центрах субъектов РФ отмечался рост цен на бензин. Более всего он подорожал в Кызыле — на 1,6%, Омске, Иркутске и Калуге на 0,9%. В Москве и в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин выросли на 0,4%.

При этом в среднем по России стоимость бензина А-76 (АИ-80) на 4 декабря поднялась на 6 копеек до 35 рублей. Бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т. п.) подорожал на 15 копеек до 37,59 рубля. Стоимость бензина марки АИ-95 выросла также на 15 копеек до 40,55 рубля. Литр дизельного топлива на 4 декабря в среднем по стране стоил 39,72 рубля — по сравнению с данными на 27 ноября его цена подскочила сразу на 23 копейки.

В Кузбассе цена на бензин вновь выросла. Это уже пятое повышение за последние четыре недели: последнее повышение цен было неделю назад, 28 ноября. Тогда ценник за АИ-92 вырос до 36,5 рублей.

5 декабря цена за литр бензина увеличилась и составила: АИ-92 — 36,90 рублей, АИ-95 — 39,3, ДТ — 39,4 рубля. При этом ещё в начале ноября АИ-92 стоил 35,8 рублей, АИ-95 — 38,1 рублей, ДТ — 38,2.