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Юргинский машиностроительный завод погасил долги по зарплате

В Кузбассе в среду, 6 декабря, руководство ООО "Юргинский машиностроительный завод" выплатило работникам предприятия долги по заработной плате, сообщает пресс-служба региональной Государственной инспекции труда.

Часть задолженности по заработной плате за сентябрь месяц текущего года погашена в размере 11,7 млн рублей.

Юридическое лицо предприятия оштрафовано на 80 тыс. рублей, в отношении виновных должностных лиц возбуждено административное дело, которое находится на рассмотрении в госинспекции труда.

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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