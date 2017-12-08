В Кузбассе принят бюджет на 2018 год

6 декабря на 63-й сессии Совет народных депутатов Кузбасса принял во втором окончательном чтении Закон Кемеровской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В текст закона были внесены поправки. На 2018 год общая сумма доходов увеличена на 4 267,7 млн. рублей; расходов на 4 193,8 млн. рублей; дефицит уменьшен на 73,9 млн. рублей.

На 2019 год общая сумма доходов и расходов увеличена на 1 150,1 млн. рублей.

На 2020 год общая сумма доходов увеличена на 1 214,5 млн. рублей; расходов на 3 082,8 млн. рублей; дефицит предусмотрен в сумме 1 868,2 млн. рублей.

В связи с изменением сумм межбюджетных трансфертов из федерального бюджета скорректированы соответствующие направления бюджетных средств, включая суммы софинансирования из областного бюджета.

Увеличены бюджетные ассигнования на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, поименованных в «майских» Указах президента Российской Федерации для достижения установленных целевых показателей, и на повышение на 5% заработной платы всем остальным работникам бюджетной сферы ежегодно на 3 248,8 млн. рублей.

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) на 2018 год увеличена на 1 000 млн. рублей.

В результате общие параметры бюджета на 2018 год составили: доходы — 111 211,3 млн. рублей, расходы — 115 101,4 млн. рублей, дефицит без учета безвозмездных поступлений — 3 890,1 (4,3%).

2019 год: доходы - 106 956,7 млн. рублей, расходы — 106 956,7 млн. рублей, дефицит без учета безвозмездных поступлений — 0.

2020 год: доходы — 109 061,5 млн. рублей, расходы — 110 929,8 млн. рублей, дефицит без учета безвозмездных поступлений — 1 868,2 (1,9%).

Напомним, что в конце ноября в бюджет Кузбасс на 2017 год были внесены поправки, согласно которым доходы составят 123,4 млрд руб., расходы — в 115,7 млрд руб., пофицит — 7,7 млрд руб. Как сообщал на сессии совета народных депутатов начальник главного финуправления Кемеровской области Игорь Малахов, впервые в новейшей истории региона бюджет стал профицитным.