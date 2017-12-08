В Кузбассе направлено в суд дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ на шахте «Полысаевская»

В Кемеровской области перед судом предстанут три работника шахты «Полысаевская», которые обвиняются в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, приведших к гибели человека.

По версии следствия, 2 февраля в первую смену на шахте «Полысаевская» при добыче угля на участке № 8 заместитель директора шахты по производству дал указание на проведение работ в опасной зоне скважины без утвержденной главным инженером документации, а также сам не проконтролировал надлежащее исполнение положений нарядной системы, устно внес изменения в наряд без оформления допуска на работы повышенной опасности.

Помощник начальника устно изменил наряд подземному горному мастеру на взятие ниши в разрезной печи, а он, в свою очередь, направил ученика на место выполнения наряда в помощь другому рабочему. Тем самым были нарушены существующие правила безопасности при ведении горных работ.

По мнению следствия, работы повышенной опасности производить было нельзя ввиду отсутствия всей необходимой документации. На них были направлены работники, не имеющие соответствующего опыта и навыков работы: один на тот момент отработал на предприятии менее 6 месяцев, а потерпевший являлся учеником и работал менее 1 месяца.

"Рабочие начали выполнять работы по взятию ниши при помощи отбойного молотка, не подозревая, что в скважине может быть вода под давлением. Ученик стоял сзади, подавая инструмент, и наблюдал за происходящим, сам работы с отбойным молотком не выполнял. Когда глубина ниши составила 1 метр, из скважины по разведочному шпуру произошел внезапный прорыв воды, угольного штыба и породной мелочи. В результате динамического удара потоком воды первый рабочий был сбит с ног и получил ушибы, а ученика отбросило на противоположный борт выработки, он получил множественные повреждения, несовместимые с жизнью, от которых умер на месте происшествия", — сообщили в СК РФ Кузбасса.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.