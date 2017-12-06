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В Кузбассе избран глава Тайгинского городского округа

4 декабря на сессии Совета народных депутатов Тайгинского городского округа главой  муниципального образования избран Михаил Теремецкий, сообщает пресс-служба АКО.

Михаил Теремецкий родился в 1962 году в Иркутске. Окончил Иркутский политехнический институт по специальности  «Эксплуатация автомобильного транспорта».

Трудовой путь начал в Тайгинском пассажирском автотранспортном предприятии в 1984 году с должности главного инженера. С 1986 года по настоящий момент работал директором этого предприятия.

Михаил Теремецкий – депутат  Совета народных депутатов Тайгинского городского округа четырех созывов. Председатель депутатской комиссии по охране прав и свобод граждан, обеспечению законности и правопорядка.

Напомним, что предыдущий глава Тайги Юрий Шелковников, обвиняемый в сокрытии загрязнения водопроводной воды марганцем, ушел в отставку в октябре этого года.

Рубрики: Политика
Автор: Лариса Сергеева
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