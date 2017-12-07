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В Кузбассе открылась выставка «60 лет вместе»

Вчера, 6 декабря, Кузбасском центре искусств открылась выставка «60 лет вместе», подготовленная к юбилею областного отделения Союза художников России.

В экспозиции представлены более 200 произведений художников: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство.

Большую часть экспозиции составляют работы народных и заслуженных художников, ветеранов войны и труда из фондов Кемеровского областного музея изобразительных искусств.

В день открытия выставки все желающие могли принять участие в творческом арт-тимбилдинге, создании коллективной картины-талисмана, в мастер-классах народных мастеров.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялась панельная дискуссия со студентами высших и средних учебных заведений Кемерова: «Разговор с Мастером. Художник будущего». 

В литературном зале Кузбасского центра искусств экспонируются работы талантливых юных художников Кузбасса — победителей областных выставок-конкурсов детского и юношеского изобразительного творчества (из фондов губернаторского культурного центра «Юные дарования Кузбасса»).

Рубрики: Культура
Автор: Лариса Сергеева
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