В Кемерове открывается персональная выставка Виктора Пономарева

Сегодня, 7 декабря, в Кемеровской областной научной библиотеке им. В.Д. Фёдорова пройдет творческая встреча с художником Виктором Александровичем Пономаревым и открытие его персональной выставки живописных работ «Природа и люди глазами артиста».

Виктор Пономарев – необычный художник. 20 лет жизни он отдал музыкальному театру Кузбасса. Певец и актер, он обладал прекрасным голосом, пользовался популярностью и неоднократно приглашался в лучшие оперные и музыкальные театры страны. Выйдя на пенсию, Виктор Александрович решил круто изменить жизнь — не расстается с фотообъективом и кистью. В его мастерской сотни картин, среди которых множество живописных портретов. Художник очень любит пейзаж, не случайно основным героем многих его работ стала наша богатая сибирская природа.