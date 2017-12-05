В Кузбассе прошли акции протеста

В конце недели в Кузбассе, в Кемерове и Новокузнецке, прошли одиночные пикеты, участники которых возмущены заявлением губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который назвал граждан, протестующих против открытия новых угольных разрезов и участвующих в митингах, "людьми получающими за это огромные деньги" и "отморозками".

Активист протестного движения Евгения Васильева обратилась в Следственный комитет РФ по Кемеровской области с заявлением, в котором просит привлечь губернатора Кузбасса Амана Тулеева к уголовной ответственности за клевету.

Член движения Открытая Россия Евгения Васильева утверждает, что "Лично никаких денег за участие в пикетах и митингах ни от кого не получала и такой информации никому не говорила. Таким образом, Тулеев А.Г. клевещет в отношении меня".

По словам Васильевой, после выступления Тулеева она опасается за свою жизнь и жизнь своих близких, поскольку в словах губернатора "явно присутствует призыв к расправе с митингующими и пикетчиками по признаку несогласия с политикой действующей власти, протеста против президента РФ".

Васильева воспринимает выступление Тулеева как призыв к расправе над несогласными, в том числе и над ней.

Несмотря на то, что в СУ СК РФ по Кемеровской области требования Евгении Васильевой сводились лишь к просьбе ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ заявление о и выдать из талон-уведомление об этом, ей было отказано с формулировкой "Там нет состава преступления!".

30 декабря, несмотря на морозную погоду, активисты Открытой России и Яблока вышли на центральные улицы города с одиночными пикетами. Активисты держали плакаты #JE SUIS OTVOROZOK! и требованием отставки Тулеева.

1 декабря на улицы Новокузнецка вышли, как горожане, так и жители населённых пунктов юга Кузбасса, которые требовали прекратить уничтожение природы из-за деятельности угольных разрезов, принять законодательные меры для спасения экологии региона, ужесточить контроль надзорных органов за деятельностью предприятий, ведущих добычу угля открытым способом, обратить внимание властей на проблемы сельчан и горожан, оказавшихся в окружении разрезов.

Люди держали плакаты: «Не дадим уничтожить тайгу и поля», «Кузбасс наш дом, а не склад с углём», «Правда победит! Мы не пятая колонна», «Тулеев, мы не отморозки. Мы — народ Кузбасса».

Это — далеко не первая акция протеста против строительства новых угледобывающих предприятий. Однако чиновники считают, что протесты против угольных разрезов связаны не с защитой земель, а с целью расшатать ситуацию перед выборами.

Между тем, 2 декабря в Кемерове прошла встреча общественности Кузбасса с известным политиком, экономистом Владимиром Миловым и лидерами российской экологической группы "ЭКОЗАЩИТА" Владимиром Сливяком и Антоном Лементуевым. По мнению экспертов, Кузбасс находится на краю пропасти, в том числе экологической. Катастрофа в экономике и социальной сфере неизбежны, если незамедлительно уже сегодня не начать перемены. Внешние причины, которые мешают остановить упадок некогда процветающего края отсутствуют.