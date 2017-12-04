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Кузбасс вошел в число регионов с самыми большими долгами по зарплате

По данным Роструда, за 10 месяцев этого года федеральной службой по труду и занятости выявлено 389 тыс. нарушений трудового законодательства, из которых около 89 тыс. касались вопросов оплаты труда.  

Лидерами по размерам просроченной задолженности по заработной плате стали Амурская область, Приморский и Хабаровский края, а также Кемеровская область.
По словам руководителя Роструда Всеволода Вуколова, долги накопились из-за отсутствия собственных средств у предприятий. Четверть из общего объема всей задолженности приходится на предприятия-банкроты.
По данным Росстата, на 1 ноября 2017 года задолженность российских работодателей перед своими работниками составляет свыше 3,5 млрд рублей. По сравнению с 1 октября долги выросли на 118 млн рублей, или 3,5%.
 
Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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