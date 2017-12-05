В Государственную думу внесли законопроект о введении штрафов за нарушение порядка работы СМИ в статусе иностранного агента, сообщает «Интерфакс»

За первое нарушение полагается от 10 тысяч рублей для физических лиц до 500 тысяч — для юридических. Повторное нарушение в течение года предложено наказывать штрафом от 50 тысяч рублей для физических лиц до 1 млн рублей — для юридических. Каждое последующее накажут штрафом 100 тысяч рублей или арестом до 15 суток для физлиц и штрафом в размере 5 миллионов рублей — для юридических.

25 ноября Владимир Путин подписал закон о СМИ-иноагентах. Документ одобрили в Совфеде и Госдуме, несмотря на отрицательное заключение СПЧ. Теперь, согласно законопроекту, на СМИ, получившие статус иностранного агента, будут распространяться те же ограничения, что и на некоммерческие организации.