Кузбасс получил дополнительно почти 282 млн рублей на переселение жителей с подработанных территорий

По информации пресс-службе администрации Кемеровской области, на переселение жителей трех шахтерских моногородов, дома которых находятся на территориях, где велась добыча угля, федерального бюджета выделено более 280 млн рублей.

Из дополнительных денег 100,5 млн рублей получит Анжеро-Судженск, еще 100 млн — Прокопьевск, 81 млн — Киселевск. Это позволит улучшить жилищные условия для 163 семей

Всего в 2017 году планируется переселить с подработанных территорий 600 семей. По данным областной администрации, в рамках программ по содействию в переселении с подработанных территорий в Кузбассе с 1998 по 2016 годы было израсходовано 18 млрд рублей, переселено 17 тыс. 36 семей.