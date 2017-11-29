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Преподавателям вузов и ученым повысят зарплату

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда дополнительных средств в размере 3,6 млрд рублей на повышение зарплат преподавателей вузов и сотрудников научной сферы, сообщает Росбалт со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Правительства России.

Дополнительные средства будут направлены на повышение оплаты труда работников федеральных государственных учреждений образования и науки в связи с изменением темпа роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности для достижения в текущем году запланированного показателя заработной платы работников таких учреждений: «2,4 млрд рублей — для сферы образования и 1,2 млрд рублей — для сферы науки.», — говорится в пояснительной записке к документу.

По информации Правительства России, средства выделяются в рамках исполнения «майских указов» президента РФ Владимира Путина.

Между тем, по мнению главы Минфина Антона Силуанова, увеличение расходов бюджета на образование, здравоохранение и социальное обеспечение без реформ в этих отраслях может привести к кризису в экономике России.

По мнению министра, есть множество ресурсов и возможностей для структурных преобразований без увеличения расходов.

По словам председателя совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, увеличивать расходы в упомянутых сферах нельзя без повышения их эффективности. Он сомневается, что этих расходов хватит для прорыва в области повышения продолжительности жизни, в области образования.

 

Рубрики: В России
Автор: Лариса Сергеева
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