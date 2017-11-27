Шахта «Абашевская» выплатит штраф за загрязнение реки

Департамент природных ресурсов и экологии Кузбасса оштрафовал новокузнецкую шахту «Абашевская» на 80 тыс. рублей за нарушение правил водопользования.

По информации прокуратуры Кемеровской области, начиная с осени 2016 года ООО «Шахта «Абашевская» сбрасывала в реку Каменушка (приток Томи) сточные воды с такими загрязняющими веществами, как нитриты, взвешенные вещества, нефтепродукты, не имея на это специального разрешения.

Прокуратура Орджоникидзевского района Новокузнецка завела административное дело и направила материалы в департамент природных ресурсов, который обязал шахту «Абашевскую» выплатить штраф в размере 80 тыс. рублей.Предприятие признано виновным по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования).

По информации «КоммерсантЪ», шахта «Абашевская» прекратила добычу в 2014 году, затем два года находилась на консервации с затоплением горных выработок.