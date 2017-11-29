Погода
на 29 ноября
-14°C
Курс валют
на 29 ноября
$ 58.34
69.09
Ваш город:
ГлавнаяНовостиНовости областиМинфин предложил сократить число получателей социальной поддержки
Новости

Минфин предложил сократить число получателей социальной поддержки

Минфин предложил сократить число получателей социальной поддержки из бюджета, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова,

По мнению Силуанова, «семь человек из десяти получают поддержку государства. Хотя нуждающихся значительно меньше. Концентрация ресурсов именно тем, кто нуждается, позволит создать условия, чтобы именно те, кто нуждается, стали больше потреблять». Эти предложения уже обсуждаются в правительстве, отметил министр.

По словам главы Минфина, это поможет росту потребительского спроса и благосостояния граждан, «которые ограничены в своих возможностях приобретения тех или иных услуг, товаров».

Рубрики: В России
Автор: Лариса Сергеева
Оценить новость:
Рейтинг новости - 0.00 /5 (0 оценок)
Поделиться:
Комментарии

Комментариев пока нет.

Комментировать:
Последние новости