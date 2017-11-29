Минфин предложил сократить число получателей социальной поддержки из бюджета, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова,

По мнению Силуанова, «семь человек из десяти получают поддержку государства. Хотя нуждающихся значительно меньше. Концентрация ресурсов именно тем, кто нуждается, позволит создать условия, чтобы именно те, кто нуждается, стали больше потреблять». Эти предложения уже обсуждаются в правительстве, отметил министр.

По словам главы Минфина, это поможет росту потребительского спроса и благосостояния граждан, «которые ограничены в своих возможностях приобретения тех или иных услуг, товаров».