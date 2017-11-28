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В Кузбассе прошла конференция «Визуальная аналитика»

Сегодня в Кемерове в КемГУ прошла конференция «Визуальная аналитика», на которой обсуждались вопросы визуальной аналитики, инструментов обработки больших массивов данных, а также инструментов 3D — визуализации.

Конференция прошла в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».

Цель конференции — повышение уровня информационного обмена междунаучными, коммерческими, исследовательскими и инновационными сообществами по вопросам BigData, визуальной аналитики, вычислительных систем, геопространства, визуальных данных и инновационного развития территорий в современных условиях.

Спикерами конференции выступили специалисты, имеющие значительный опыт и успехи в представленных областях деятельности, а также ученые и студенты, проводящие исследования в области визуальной аналитики и усовершенствования образовательного процесса.

Участниками конференции стали представители профильных организаций в представленных направлениях деятельности, представители вузов (преподаватели, студенты, ученые), представители бизнес-сообщества. 

В рамках конференции работали секции по следующим направлениям: Распределенные вычислительные и управляющие системы; BigData, проблемы и перспективы; Визуализация данных и компьютерное зрение.

Рубрики: Образование
Автор: Лариса Сергеева
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