Житель Петербурга получил два года строгого режима за «унижение чиновников»

Житель Петербурга Владимир Тимошенко осужден Красногвардейским судом Петербурга на два года лишения свободы в колонии строгого режима по уголовному делу о возбуждении ненависти к чиновничеству и силовикам, сообщает Росбалт.

Владимира Тимошенко признали виновным в том, что он надиктовал подруге пост для размещения в социальной сети «ВКонтакте» с его персональной страницы в сообществе «Славянская Сила – Nord West Peterburg». Сам он при этом находился в колонии Новгородской области.

По мнению суда, текст содержал высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды, и носил оскорбительный и унизительный характер в отношении группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе – к служащим учреждений и институтов государственной власти. В данном тексте употреблялись словосочетания «антинародный режим» и «карательно-репрессивный аппарат». Запись квалифицировали по 282-й статье Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признаку принадлежности к социальной группе».

Текст признан экстремистским на основании исследования, проведенного центром экспертиз СПбГУ. Филолог Борис Мисонжников, психолог Наталья Свешникова и доктор политических наук Галина Мельник пришли к выводу, что намерение оскорбить представителей правоохранительных органов следует из их наименования «карательно-репрессивный аппарат». Ученые также заключили, что субъекты правоохранительной деятельности образуют профессиональную группу, которую можно отнести к типу инструментальной социальной группы.

По делу об унижении госвласти Тимошенко вину не признал. Его адвокат Виталий Черкасов сообщил, что приговор будет обжалован.