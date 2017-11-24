В Кузбассе открывается всероссийская конференция по биоэнергетике

Сегодня, 24 ноября, в Кемеровском государственном университете состоится всероссийская конференция «Инновационное развитие биоэкономики территорий и проблемы менеджмента качества окружающей среды».

Участие в конференции примут представители России, а также гости из Казахстана, Китая, Франции. В частности, в Кузбасс приедет директор по развитию Центра биоэкономики и эко-инноваций МГУ Петр Кирюшин. Дистанционно к проекту присоединятся коллеги из Испании.

На конференции будут обсуждены проблемы менеджмента качества окружающей среды и инновационного развития территорий в современных условиях. Кроме того, пройдет поиск практических решений, актуальных для Кузбасса.