Погода
на 26 ноября
-20°C
Курс валют
на 26 ноября
$ 58.26
69.51
Ваш город:
ГлавнаяНовостиНовости КемероваВ Кузбассе открывается всероссийская конференция по биоэнергетике
Новости

В Кузбассе открывается всероссийская конференция по биоэнергетике

Сегодня, 24 ноября, в Кемеровском государственном университете состоится всероссийская конференция «Инновационное развитие биоэкономики территорий и проблемы менеджмента качества окружающей среды». 

Участие в конференции примут представители России, а также гости из Казахстана, Китая, Франции. В частности, в Кузбасс приедет директор по развитию Центра биоэкономики и эко-инноваций МГУ Петр Кирюшин. Дистанционно к проекту присоединятся коллеги из Испании. 

На конференции будут обсуждены проблемы менеджмента качества окружающей среды и инновационного развития территорий в современных условиях. Кроме того, пройдет поиск практических решений, актуальных для Кузбасса. 

Рубрики: Образование
Автор: Лариса Сергеева
Оценить новость:
Рейтинг новости - 0.00 /5 (0 оценок)
Поделиться:
Комментарии

Комментариев пока нет.

Комментировать:
Последние новости