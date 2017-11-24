В Кузбассе проходят губернаторские ярмарки к Дню матери

Сегодня в Кузбассе в семи городах пройдут губернаторские ярмарки к Дню матери. Они состоятся в Кемерове, Новокузнецке, Белове, Прокопьевске, Киселевске, Анжеро-Судженске, Междуреченске.

На ярмарках жители Кузбасса смогут приобрести продукты, теплую одежду и товары для дома по ценам ниже рыночных на 10 %.

Свои товары представят сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Кузбасса, Республики Алтай, Алтайского края и Томской области.

Представители Республики Алтай привезут на ярмарку изделия из шерсти верблюда и яка производства Монголии. В Кемерове гости из соседнего региона займут шесть торговых точек, в Новокузнецке – три, в Белове – две, в Междуреченске – три, в Анжеро-Судженске – одну.

Производители Кузбасса и Алтайского края представят широкий ассортимент трикотажных и текстильных изделий, а также продукцию из шерсти овец, козьего пуха.

Ремесленники Алтайского края привезут валяную обувь в Белово, Анжеро-Судженск и Киселевск. Народные умельцы из Таштагола выйдут на ярмарочную площадь Междуреченска с сувенирной продукцией из бересты, меха, и кожи.

Кроме того, в ярмарке примут участие 11 учреждений ГУФСИН России по Кемеровской области. Их представители планируют реализовать кухонные наборы, подставки под цветы, полотенца, постельное белье, мягкие игрушки, кухонные фартуки, прихватки и другие товары для дома. Также выставят на продажу продукты питания — халву, масло подсолнечное, яйцо, печенье, газированные напитки.

На ярмарке будут работать мобильные офисы МФЦ «Мои документы» и «Мобильная социальная помощь», где консультации проведут специалисты центров социального обслуживания населения, центров помощи семье и детям, отделов социальных выплат и льгот.