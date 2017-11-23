Губернатор Кузбасса выступил с бюджетным посланием

В четверг губернатор Кузбасса Аман Тулеев выступил с бюджетным посланием на 62 сессии Совета народных депутатов Кемеровской области… Это первое за полгода публичное выступление Тулеева.

В заседании участвовали депутаты облсовета, депутаты Госдумы РФ, члены коллегии администрации области, главы городов и районов, председатели советов народных депутатов муниципалитетов, профсоюзные лидеры, руководители общественных организаций.

Губернатор Аман Тулеев подробно остановился на состоянии дел в регионе.

Угольщики в 2017 году инвестировали в развитие отрасли 63 млрд рублей – это на 4,6 млрд больше, чем в прошлом году. За счет этого открыли два новых разреза: «Трудармейский-Южный» и «Карачиякский» (участок открытых работ шахты «Тайлепская») и две новые шахты: имени С. Д. Тихова и «Увальную».

Этот финансовый год стал в целом удачным и для кузбасских металлургов. Снижение производства на мировом рынке лишней, невостребованной стали привело к повышению во втором полугодии цен на металл в среднем на 5-9 %. Инвестиции в отрасль в этом году составят 6 млрд рублей (на 2 млрд больше, чем в прошлом году).

В химической промышленности ведущее предприятие «АЗОТ» увеличило производство капролактама – одного из основных продуктов предприятия, полностью идущего на экспорт. На заводе введена новая установка по выработке водорода, проведена реконструкция цеха серной кислоты (на эти цели направлено 1,5 млрд рублей). В результате снизится себестоимость капролактама (на 5 %), а главное, на 15 % сократятся выбросы вредных веществ.

Импорт машин и оборудования в Кузбасс снизился более чем в 1,7 раза по сравнению с 2013 годом, а собственное производство, наоборот, выросло в 2 раза.

В сельском хозяйстве Кузбасса в этом году собрали 1 млн 242 тыс. тонн зерна, миллион тонн картофеля и овощей, получили 1 млрд 180 млн штук яиц.

Налоговые доходы облбюджета только за 10 месяцев этого года выросли на 25 млрд рублей или на 39 % к уровню прошлого года. Часть средств направили на погашение долгов перед Минфином и банками. В результате государственный долг Кузбасса сократили почти на 7 млрд рублей или на 10 %.

Основную часть дополнительных доходов направили на улучшение качества жизни кузбассовцев. Уже 11 год подряд в Кузбассе вводят по 1 млн кв. м жилья. В целом в 2017 году 21 тыс. кузбасских семей переедет в новое жильё.

В этом году в регионе полностью выполнена программа расселения многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2012 года. В общей сложности за 10 лет (с 2008 года) снесли 2 тыс. 915 аварийных бараков, переселили в благоустроенное жильё 15 тыс. 376 семей (37 тыс. 715 человек).

В 2017 году в области за отремонтировали 250 км дорог.

На благоустройство в 2017 году было направлено почти 900 млн рублей (федеральных и областных средств). В целом по Кузбассу привели в порядок около 360 дворов, 47 скверов и парков.

На развитие ЖКХ направлено более 10 млрд рублей (на 14 % больше, чем в 2016 году). Капитально отремонтировано и реконструировано 14 котельных в Белове, Прокопьевске, Кемерове, а также в Кемеровском, Промышленновском, Ленинск-Кузнецком районах; заменено 211 км ветхих тепловых сетей и водоводов. Капитально отремонтировано около 500 многоэтажных жилых домов в городах области; заменили 643 лифта. За последние три года в Кузбассе высажено почти 22 млн деревьев.

Расходы на образование в 2017 году составят более 43 млрд рублей. В 2017-м открыто шесть новых детских садов в Кемерове, Междуреченске, Таштаголе, Анжеро-Судженске (в общей сложности на 1 тыс. 320 мест). Полностью решена проблема очередности в детские сады для детей от трех до семи лет.

На развитие медицины в 2017 году было направлено 40 млрд 100 млн рублей (почти на 1,5 млрд рублей больше, чем в прошлом году). За счёт этого проведен ремонт в 89 учреждениях здравоохранения, приобретено 608 единиц современной медицинской техники. 16 тыс. кузбассовцев бесплатно получили высокотехнологичную дорогостоящую медицинскую помощь.

Начиная с 2013 года, выездные бригады врачей бесплатно проконсультировали, пролечили более 1 млн кузбассовцев.

Валовой региональный продукт в Кузбассе в этом году по сравнению с прошлым годом вырастет на 3,4%. Это больше, чем в целом по Российской Федерации (2,1 %). Во всех отраслях экономики и в малом бизнесе создано дополнительно 21 тыс. новых постоянных рабочих мест. На сегодняшний день в области более 27 тыс. вакансий по разным профессиям.

Средняя продолжительность жизни в Кузбассе выросла за последние 12 лет на 7 лет, и достигла 69 лет. На сегодняшний день в Кузбассе 16 тыс. 700 человек перешагнули 80-летний рубеж, 2 тыс. 82 человека – 90-летний, а 57 кузбассовцев отметили 100-летний юбилей.