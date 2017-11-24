В Кузбассе намерены ужесточить правила проведения массовых мероприятий

Спикер областного совета депутатов Кемеровской области Алексей Синицын и глава комитета по вопросам государственного устройства Александр Смолин подготовили и внесли в совет 22 ноября поправки в региональный закон о массовых мероприятиях, сообщает Тайга.инфо.

По информации издания, в поправках предлагается установить дополнительные ограничения для массовых акций в гайд-парках, которые не требуют согласования. Предлагается запретить «проведение более одного публичного мероприятия» в одно и то же время. В действующем законе нет такой формулировки, там лишь предусмотрено, что первыми митингуют те, кто раньше подал уведомление.

Кроме того, предлагается ввести живую очередь для акций, численностью до 100 человек, которые не требуют никаких уведомлений: «В случае, если в специально отведенном месте в одно и то же время присутствуют участники различных публичных мероприятий, уведомление о проведении которых не требуется, очередность использования места определяется в соответствии с тем, участники какого публичного мероприятия раньше прибыли».

Напомним, ранее власти Кузбасса запретили митинговать в единственном гайд-парке Центрального района Кемерова и перенесли площадку в отдаленный Кировский район. Вторая площадка, выделенная на Мототреке, тоже расположена на окраине.