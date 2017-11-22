Госдума изменит Закон о выборах депутатов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, изменяющий закон о выборах депутатов Госдумы, сообщает «Росбалт».

Законопроект уточняет право ЦИК отказывать партиям в заверении списка кандидатов в одномандатных округах на выборах в федеральный парламент. Если закон примут, ЦИК сможет исключать всех кандидатов в депутаты до заверения списка в случае выдвижения партией в одномандатном округе двух и более кандидатов.

Принятие закона позволит исполнить ранее принятое по этому поводу постановление Конституционного суда, отмечается в пояснительной записке к проекту.