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Госдума изменит Закон о выборах депутатов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, изменяющий закон о выборах депутатов Госдумы, сообщает «Росбалт».

Законопроект уточняет право ЦИК отказывать партиям в заверении списка кандидатов в одномандатных округах на выборах в федеральный парламент. Если закон примут, ЦИК сможет исключать всех кандидатов в депутаты до заверения списка в случае выдвижения партией в одномандатном округе двух и более кандидатов.

Принятие закона позволит исполнить ранее принятое по этому поводу постановление Конституционного суда, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Рубрики: В России
Автор: Лариса Сергеева
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