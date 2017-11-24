В Кузбассе пройдет фестиваль «Бальшой снег. Неспортивные игры»

2 декабря в Кузбассе на горнолыжном курорте Шерегеш открывается горнолыжный фестиваль «БАльшой снег. Неспортивные игры», в рамках которогона горе Зеленая состоятся внетрассовые соревнования Forest Cross.

Фестиваль «Бальшой снег. Неспортивные игры» уже более 10 лет собирает горнолыжников и сноубордистов, любителей и спортсменов со всей страны.

Центральным событием фестиваля традиционно станут тесты новых коллекций FISCHER & SCOTT и внетрассовые соревнования «Forest cross» & «Ёлки-тЁлки», которые соберут самых продвинутых и бесстрашных райдеров. На естественном рельефе располагаются лесные споты и другие интересные элементы трассы, стиль и скорость прохождения которых будут оценивать судьи.

Категории участников: лыжники/сноубордисты, мужчины/женщины, любители и PRO.

Для любителей пройдут безопасный старт и зачет по времени, для PRO – старт небольшими группами, победители которых выходят в полуфинал и финал. Продвинутые участники будут бороться за титул «Царь горы» и победителя в номинации «Easy Rider».

Для девушек пройдет зачет на скорость и стиль в номинациях: «Lady Gesh», «Lady Style», «Сrazy girl».

Победители получат призы: ботинки Fischer следующего сезона, а также маска SCOTT FWT. Для сноубодистов — Full Face шлем Ruroc RG1-DX Haze, со степенью защиты A класса.

Регистрация, награждение и апрески в баре The Rooks пройдут у подножия горы Зеленая.