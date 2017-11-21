В Кузбассе открывается «РУСАЛ ФестивAL#Наука»

Сегодня в Кузбассе открывается масштабный «РУСАЛ ФестивAL#Наука», который будет проходить в Новокузнецке до 25 ноября.

Программа фестиваля включает в себя экскурсию школьников на Новокузнецкий алюминиевый завод, проведение детского биологического квеста и интеллектуальной игры, работу научной выставки, лекции известных российских научных деятелей и показы научно-популярных фильмов.

Во время экскурсии воспитанников Центра детского технического творчества «Меридиан» на НкАЗ школьники познакомятся с процессом производства алюминия: в электролизном производстве увидят новейшие электролизеры на предварительно обожженных анодах и установку «сухой» газоочистки, а в литейном отделении им продемонстрируют все основные процессы: от заливки жидкого алюминия в миксер до загрузки готовых слитков в вагоны.

23 ноября Дворец детского творчества им. Крупской превратится в научную площадку, на базе которой учащиеся 11 классов и студенты-первокурсники проявят свои знания в интеллектуальной игре в формате квиз «ALюментарно», а учащиеся 5-6 классов пройдут биологический квест. Для юных ученых организаторы подготовили интерактивные испытания. Ребята будут экспериментировать в лабораториях, проводить опыты, проверять свои школьные знания по биологии и отвечать на научные вопросы.

25 ноября участниками «РУСАЛ ФестивАL #Наука» смогут стать все желающие: с 10 до 18 часов в здании Большого зала администрации Новокузнецка будет проходить интерактивная научная выставка. Ее основная тема в этом году – «Устойчивое развитие, безопасный и благополучный мир будущего». В тематических зонах «Биосфера», «Техносфера» и «Экосфера» гости фестиваля смогут погрузиться в виртуальную и дополненную реальность, познакомиться с технологией 3D-сканирования, посетить ALюминиевую мастерскую и мастер-класс по сборке робота на солнечной батарее, узнать про «зеленую энергию», освоить гироскутеры, изучить микроорганизмы под микроскопом, выделить молекулы ДНК, попробовать себя в роли хирурга и т.д.

Центральным элементом выставки станет макет «Производство алюминия», где будет наглядно представлена вся производственная цепочка: от добычи бокситов и получения глинозема до производства алюминия.

Параллельно с работой выставки на площадках будут проходить научно-популярные лекции. Вход на выставку бесплатный.