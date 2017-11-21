В Кузбассе предлагаемые медработникам зарплаты упали более чем на 20%

Эксперты «Avito Работа» проанализировали среднюю заработную плату в категории «Медицина, фармацевтика» и составили рейтинг крупнейших российских городов по уровню дохода медицинских специалистов. По данным монторинга в октябре 2017 года средняя заработная плата по вакансиям, представленным в категории «Медицина, фармацевтика» на Avito по всей России, составила 35,5 тыс. рублей – на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Максимальный рост отмечен в Чебоксарах (+70,9%), Томске (+64,2%) и Пензе (63,5%), а наиболее заметное снижение – в Балашихе (-34,2%), Красноярске (-32,3%) и Кемерово (-28,9%).

Самую высокую зарплату, как и годом ранее, предлагают врачам из Москвы. Доход столичных медиков превышает 49,5 тыс. рублей. Заработная плата специалистов из Тюмени и Сургута, занявших второе и третье место, заметно ниже – 42,6 тыс. рублей и 41,9 тыс. рублей соответственно. Более 40 тыс. рублей получают также врачи Екатеринбурга, Перми и Санкт-Петербурга.

Минимальную заработную плату предлагают в Омске и Брянске – 17,8 и 18 тыс. рублей соответственно. Немногим выше доход медиков в Астрахани (21,7 тыс. рублей), Махачкале (22,3 тыс. рублей) и Ижевске (22,5 тыс. рублей).

В столице Кузбасса Кемерове предлагаемая средняя заработная плата медиков, в октябре 2017г. составила 24930 рублей, что на 28,9% меньше аналогичного периода прошлого года – 35040 рублей. В Новокузнецке – 33070 рублей (-20,5%).