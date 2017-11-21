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Госдума предлагает изменить Конституцию, "написанную либералами"

Депутат от КПРФ и первый зампред комитета по культуре Владимир Борткокоторый внес в Госдуму законопроект "О Конституционном собрании", который позволит пересмотреть основной закон страны, сообщает "Эхо Москвы".

Как заявил радиостанции депутат, Конституция "написана либералами". По его словам, "в ней наложено табу на установление ценностей на уровне государства".

Бортко также отметил, что ему также кажется неприемлемым указание на то, что международные законы имеют превалирующее значение над внутренними.

Рубрики: Политика
Автор: Лариса Сергеева
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