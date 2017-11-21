В Кузбассе увеличится доля частных медцинских компаний

В ближайшие 10 лет доля частных компаний в совокупном объеме рынка медицинских услуг увеличится до 30%, сообщает Авант-Партнер со ссылкой на заместителя генерального директора АО «Кузбасский технопарк» Ирину Федченко. Об этом она сообщила на информационно-аналитической сессии «Медицина в России. Новые технологии и тенденции развития».

Это – одна из десяти тенденций развития медицины в Кузбассе. Остальные касаются внедрения информационных технологий в медицину, изменений кадровой политики, трендов в медицинском образовании и других важнейших моментов. В информационной сессии приняли участие руководители и специалисты в сфере медицины и здравоохранения, представители медицинских ассоциаций и страховых организаций, руководители и специалисты органов государственного управления.

В настоящее время частные медицинские организации активно осваивают медицинский рынок, в том числе и то пространство, где приоритет всегда оставался за государственной медициной. Как отметила Ольга Хакимова, начальник Управления организации ОМС Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области, количество частных медицинских организаций, участвующих в реализации ТПОМС, неизменно растет. Если в 2016 году их было 65 и они составляли 33% от общего количества всех медучреждений, то в текущем году их уже 76 (и, соответственно, 37%), а в 2018 году должно стать 79 (38%).

Участники информационной сессии обсудили еще ряд вопросов, в том числе правовые проблемы в здравоохранении и рассмотрели современный IT-решения для медицинских учреждений. В рамках сессии также прошел мастер-класс «Маркетинг: что нужно знать о рынке, чтобы быть лидером».