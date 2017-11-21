Шахта «Заречная» в Кузбассе признана банкротом

Арбитражный суд Кемеровской области признал банкротом шахту «Заречная», которая входит в одноименную угольную компанию, и ввел конкурсное производство на полгода, сообщает ТАСС.

На сегодняшний день долги по зарплате перед работниками составляют 188,2 млн руб. за октябрь и часть ноября, по НДФЛ — 149 млн руб., по налогам и сборам — 2,4 млрд. На шахте работает чуть более 3 тыс. человек.

По информации временного управляющего Антона Егорова, восстановление платежеспособности шахты будет возможно, только если найдется инвестор, готовый вложить несколько миллиардов рублей в производство. Имущество будет продаваться единым производственным комплексом, поскольку шахта — градообразующее предприятие, а это позволит избежать сокращений.

Арбитраж удовлетворил поступившее ходатайство временного управляющего и части кредиторов. Суд назначил конкурсного управляющего, его отчет предполагается рассмотреть 15 мая 2018 года.

Рвнее сообщалось, что Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил требования одного из кредиторов шахты "Заречная" и запретил предприятию распоряжаться имуществом, сообщается в материалах дела о банкротстве шахты. Суд наложил арест в виде запрета должнику распоряжаться принадлежащим ему недвижимым и движимым имуществом, за исключением готовой продукции (угля).

Всего у предприятия 289 объектов недвижимости, 108 единиц транспорта, 39 единиц самоходной техники. Суд пришел к выводу, что принятие этих мер позволит до введения следующей за наблюдением процедуры банкротства сохранить существующее положение в отношениях должника и его кредиторов и исключить уменьшение объема активов должника.