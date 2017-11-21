В Кемерове количество новостроек за 3 года уменьшилось на 13%

По информации ДубльГИС за последние три года число новостроек в стране сократилось на более чем 12%, сообщает Авант-Партнер со ссылкой на мониторинг изменения рынка строительства в 17 городах России с 2014 по 2017 годы.

В столице Кузбасса — Кемерове количество таких объектов сократилось на 13%.

Согласно показателям, которые изучили аналитики ДубльГИС, количество новостроек в выбранных городах было максимальным в 2015 году — 897 новостроек. А с 2016 года в большинстве городов стало уменьшаться. Такая тенденция сохраняется до сих пор.

Рост в 2016 году показал пять городов — Владивосток, Калининград, Нижневартовск, Саратов и Уссурийск. Лидером прироста оказался Калининград — добавился 31 объект. Самый незначительный рост в 2016 году — в Нижневартовске, где добавилась ещё одна новостройка.

В 2017 году количество объектов осталось на прежнем уровне. Самое ощутимое падение рынка недвижимости зафиксировано в Тобольске – на 46,6% по сравнению с 2016 годом, самое незначительное — на 4,88% — в Иванове. Есть и города, сохранившие стабильную ситуацию. В Кемерове количество новостроек за год не изменилось.