В Кузбассе задержано 22 человека, подозревающихся в рейдерском захвате шахты

Сотрудники МВД и Росгвардии задержали в Кузбассе 22 человека, которые подозреваются в незаконном проникновении на территорию шахты «Анжерская−Южная». в Кемеровской области, сообщает «КоммерсантЪ».

Задержанные, имели при себе четыре травматических пистолета. Проникнув на предприятие, они блокировали сотрудников охраны, повредили имущество в административном здании и похитили сервер видеонаблюдения.

На место происшествия были вызваны полицейские, которые взяли шахту под охрану. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ "Разбой". Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 12 лет лишения свободы.

Также сотрудниками полиции установлен предполагаемый организатор нападения, который сразу после совершения противоправных действий вылетел на самолете в Москву, где в аэропорту был задержан местными полицейскими.

В настоящее время шахта добычу приостановила из-за того, что переполнен угольный склад, так как отгрузка топлива прекращена