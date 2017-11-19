Чиновников будут оценивать по-новому

Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, сообщает Официальный портал правовой информации.

Среди ключевых показателей – интегральный индекс региона в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения.

В срок до 1 октября ежегодно главы регионов должны будут представлять в правительство РФ доклады о фактически достигнутых значениях по 24 показателям:

1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.

2. Динамика реальной среднемесячной начисленной заработной платы.

3. Отношение среднедушевых денежных доходов населения за вычетом сумм обязательных платежей и оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства к стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг.

4. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ.

5. Коэффициент доступности жилья.

6. Коэффициент миграционного прироста (на 1О тыс. человек).

7. Суммарный коэффициент рождаемости.

8. Уровень преступности.

9. Качество и доступность услуг ЖКХ.

10. Динамика валового регионального продукта на душу населения.

11. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения.

12. Интегральный индекс субъекта РФ в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

13. Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения.

14. Плотность сети автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

15. Объем налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ на душу населения, скорректированный на индекс бюджетных расходов.

16. Отношение объема государственного долга субъекта РФ по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета субъекта РФ.

17. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета субъекта РФ.

18. Уровень безработицы.

19. Оценка населением условий для самореализации, в том числе для самореализации детей.

20. Оценка удовлетворенности населения услугами в сферах образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания.

21. Доля жителей субъекта РФ, столкнувшихся с проявлениями коррупции.

22. Оценка населением деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ.

23. Оценка населением эффективности деятельности органов государственной власти РФ.

24. Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы.

Владимир Путин также поручил правительству до 1 марта 2018 года подготовить проект указа президента об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности.