Россияне не хотят отвечать за происходящее в стране

По данным опроса, проведенного «Левада-центром», 60% жителей России «совершенно не чувствует ответственность» за происходящее в стране.

24% респондентов заявили, что в незначительной мере ощущают ответственность за происходящее в России, еще 5% — в значительной мере. О полной мере ответственности заявили 4% участников опроса.

Кроме того, большинство россиян не верят в то, что они могут что-либо изменить в стране. Так, 68% респондентов уверены, что «совершенно не могут повлиять» на то, что происходит в России. Еще 21% опрошенных заявили, что могут оказать влияние в незначительной мере, 3% — в значительной мере, 2% — в полной мере.

При этом 91% граждан заявили об ответственности за свою семью, а 89% уверены, что могут оказать влияние на то, что в ней происходит.