В Кузбассе признана банкротом шахта "Алексиевская"

В понедельник Арбитражный суд Кемеровской области признал банкротом шахту "Алексиевская" угольной компании "Заречная" и ввел конкурсное производство на полгода, сообщает ТАСС. Заседание по отчету конкурсного управляющего назначен на 24 апреля 2018 года.

На заседании 7 ноября представитель временного управляющего Антон Егоров сообщал, что, как показал анализ финансовой деятельности шахты, восстановление ее платежеспособности невозможно, размер имущества должника ниже размера требований, включенных в реестр. Также с кредиторами не было достигнуто мировое соглашение, возможность которого рассматривалась после прихода в июне нового инвестора — ТОО "Уголь Казахстана".

Ранее сообщалось, что в начале года в отношении угольной компании и трех ее предприятий — действующих "Заречная" и "Алексиевская", а также строящейся "Сибирская" суд ввел наблюдение. Общая кредиторская задолженность группы оценивается в 50 млрд рублей, основным кредитором выступает Газпромбанк. Требования кредиторов к «Алексиевской» составляют 19,6 млрд рублей.

2 ноября прошли первые собрания кредиторов компании и двух действующих шахт, было принято решение о вводе процедуры конкурсного производства. Первое собрание кредиторов "Сибирской" не состоялось из-за болезни временного управляющего.

7 ноября суд на заседании отложил разбирательство по делу о банкротстве предприятия на 14 ноября из-за возникших разногласий между представителями "Заречной". Один из них заявил, что назначенное собрание все же прошло и было принято решение о банкротстве шахты. Ее долги составляют 570 млн рублей, из них 460 млн приходится на саму группу "Заречная".

Компания "Заречная" — основное градообразующее предприятие моногорода Полысаево. Общая численность работников компании составляет порядка 4,3 тыс. человек, или 38% от общей численности трудоспособного населения города. Добыча угля ведется только на шахтоучастке "Октябрьский", который входит в состав шахты "Заречная".