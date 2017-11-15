Проект автодороги Томск-Тайга оценивается в 127 млн. рублей

ООО "Росинсталпроект" (входит в ГК "Новосибирскавтодор") признан победителем аукциона на проектирование автодороги, которая свяжет Томскую область и Кузбасс, следует из материалов системы "СПАРК-Маркетинг".

В конкурсе также принимали участие ФАУ "РосдорНИИ", представительство "Белгипродора", филиал Томского государственного архитектурно-строительного университета и АО "Союздорпроект".

"Росинсталпроект" выполнит работы за 127,236 млн рублей при начальной цене контракта 138,3 млн рублей.до 10 декабря 2019 года, передаёт агентство «Интерфакс».

Дорогу построят на условиях концессионного соглашения, которое будет действовать 13 лет. Создание новой магистрали обойдётся в 7 миллиардов рублей, из них 4 миллиарда вложит концессионер, а остальные — регионы.

Согласно конкурсной документации, трасса будет брать начало районе второго километра дороги Томск — Межениновка, а заканчиваться на въезде в город Тайга Кемеровский области. Длина новой магистрали составит почти 68 километров.

Строительство будет идти в четыре этапа: станция Басандайка — граница Кемеровской области; граница Кемеровской области — разъезд Сураново; участок нулевого километра — станция Басандайка; разъезд Сураново — Тайга. В проекте должны быть предусмотрены пункты для взимания платы.