ЕСПЧ коммуницировал первую жалобу на наказание за участие в акции 26 марта

Европейский суд по правам человека коммуницировал первую жалобу на наказание за участие в акции 26 марта, сообщает Росбалт.

ЕСПЧ принял претензии координатора штаба Алексея Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой, которой местные власти отказали в согласовании антикоррупционной акции 26 марта, а позже суды признали ее виновной в организации несанкционированной акции протеста и арестовали в административном порядке.

ЕСПЧ задал правительству России ряд вопросов, в частности, была ли Дмитриева лишена свободы в нарушение права на свободу и личную неприкосновенность (статья 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод); доставляли ли ее в полицию с последующим административным арестом в порядке, установленном законом.

Европейский суд интересуется, нарушили ли решение администрации Казани от 16 марта, отказавшей в утверждении мест, выбранных заявителем для публичного мероприятия 26 марта 2017 года, а также арест заявителя и обжалование административного правонарушения ее право на свободу мирных собраний. Имелись ли у Дмитриевой эффективные средства правовой защиты по своим жалобам? В частности, имела ли она в своем распоряжении эффективное средство правовой защиты, которое позволило бы получить обязательное судебное решение в связи с отказом властей в утверждении местонахождения, времени или способа проведения публичного мероприятия до его запланированной даты. Какова была процедура обеспечения исполнения решения от 24 марта 2017 года в пользу заявителя? Подрывает ли его неисполнение эффективность средства правовой защиты?

Наконец, ЕСПЧ спрашивает, включены ли в рамки судебного рассмотрения в соответствии с административным кодексом оценки «необходимости в демократическом обществе» и «пропорциональности» предложения местных властей об изменении места публичного мероприятия