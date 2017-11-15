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В Кузбассе открылась выставка «Дороги Родины моей»

Вчера, 14 ноября в Кемеровском областном художественном колледже состоялось торжественное открытие ежегодной областной передвижной выставки детских художественных работ «Дороги Родины моей»

Это – традиционный проект Губернаторского культурного центра «Юные дарования Кузбасса», реализующийся с 2009 года. За 8 лет существования передвижной выставки жителям городов и районов были представлены 47 экспозиций лучших детских работ, посвященных теме родного края, пейзажам Кузбасса, детскому видению настоящего и будущего нашего региона.

В экспозиции выставки в Кемеровском областном художественном колледже представлены картины из уникальной коллекции Губернаторского центра, насчитывающей более 1000 произведений юных художников Кузбасса, победителей областных конкурсов, среди которых немало работ выпускников колледжа и нынешних студентов. 

Рубрики: Культура
Автор: Лариса Сергеева
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