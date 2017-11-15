Шахту «Распадская» обязали построить очистные сооружения

Прокуратура Кемеровской области провела проверку ПАО «Распадская» по поводу загрязнения сточными водами реки Ольжерас в Междуреченском районе Кузбасса и обязала построить очистные сооружения, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокурорская проверка установила, что ПАО "Распадская" сбрасывает сточные воды в реку Ольжерас без соответствующей очистки. Качество сбрасываемых вод «не соответствует установленным требованиям, не соблюдаются нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов", — говорится в пресс-релизе.

Ранее компании выносились предписания об устранении нарушений, но они не были устранены, и в мае 2017 года предприятие привлекли к административной ответственности за загрязнение воды марганцем и взвешенными веществами.

Кемеровский областной суд обязал до 1 февраля 2019 года произвести реконструкцию существующих, и построить новые очистные сооружения и ливневую канализацию на основной промплощадке.