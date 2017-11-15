Банкротство Новокузнецкого вагоностроительного завода может быть проверено

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с запросом о проведении проверки банкротства Новокузнецкого вагоностроительного завода, сообщает портал "Кузпресс" со ссылкой на "Эхо Москвы".

Ранее с этим же в следственные органы МВД и суды обращался ряд крупных кредиторов завода, включая Сбербанк, долг завода перед которым составлял более 2 миллиардов рублей.

Депутат Свинцов в своем запросе обращает внимание на ряд обстоятельств, позволяющих утверждать о преднамеренном доведении предприятия до банкротства, посольку ОАО "Новокузнецкий вагоностроительный завод" в 2011 году стало лидером по темпам производства в Кемеровской области, достигнув в 2012 году уровня выпуска 3263 полувагонов модели 12-9085 в год. В том же 2012 году продукция завода победила в номинации "100 лучших товаров России". На тот момент на заводе работало около 1,3 тысячи человек. В 2013 году ОАО "НКВЗ" увеличило производство до 3,4 тысячи вагонов в год и прошло международную сертификацию производства, что позволило приступить к выпуску новых, более дорогостоящих моделей вагонов.

С декабря 2013-го по март 2014-го завод заключил соглашения с ПАО "ТрансФин-М" (одна из крупнейших лизинговых компаний России) и ООО "Объединенная вагонная компания" договора о производстве до конца 2014 года 2180 инновационных вагонов.

В качестве аванса ОАО "НКВЗ" получило от "Трансфин-М" 2,63 миллиарда рублей, также подписав 14 ноября 2013 года соглашение об открытии кредитной линии с ПАО "Сбербанк" на сумму 2,8 миллиарда рублей, из которых 2,1 миллиарда должны были поступить до конца декабря 2014 года. Однако в итоге произведенные новые вагоны оказались настолько дорогостоящими в производстве, что завод оказался не в состоянии их продать и расплатиться с долгами.

26 мая 2015 года Арбитражный суд Кемеровской области начал в отношении ОАО "НКВЗ" процедуру банкротства, 25 апреля 2016 года на заводе было введено внешнее управление, наконец, 13 февраля предприятие было признано банкротом.

По мнению Свинцова, есть ряд моментов, которые указывают на преднамеренное банкротство. Так на сайте экспертной группы VETA есть указания на проведенную экспертизу, доказавшую наличие преднамеренного банкротства завода.

Эксперт компании VETA считает, что "минимальный ущерб, который был выявлен и обоснован экспертом (1100 миллионов рублей), существенно больше годовой прибыли в "тучные" годы и соизмерим с суммой кредиторской задолженности, обозначенной в заявлении на банкротство. Выводы по итогам экспертизы: признаки преднамеренного банкротства усматриваются".

Кроме того, депутат Свинцов сослался в своем запросе на сообщение ТАСС от 3 августа 2017 года о том, что "в июле арбитражный суд Кузбасса назначил повторно экспертизу для установления признаков преднамеренного банкротства завода".

5 августа 2017 года Главное следственное управления ГУ МВД России по Кемеровской области отказало в возбуждении уголовного дела о преднамеренном банкротстве ОАО "НКВЗ".

27 июля имущество ОАО "НКВЗ" было выставлено на продажу через аукционы., ООО "ТФМ-Оператор" приобрело за 421,8 миллиона рублей комплекс зданий завода. 28 сентября "ТФМ-Оператор" приобрел на аукционе за 21,94 миллиона рублей лот на пешеходный мост, 3 автодороги, 4 железнодорожных пути, газопровод, автостоянку, склад, ограждения и другие объекты. Прочее имущество завода — от газопроводов до станков — так и не нашло покупателя.