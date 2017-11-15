В Кузбассе объявлено два аукциона на право разведки и добычи угля

Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу объявил два аукциона на право разведки и добычи угля сроком на 20 лет в Кемеровской области общей стоимостью 614,5 млн руб, сообщает «КоммерсантЪ» Торги пройдут 26 декабря.

На аукцион выставлена шахта «Ильинская−1» Красулинского каменноугольного месторождения. Запасы на участке оцениваются в 44,9 млн т, в частности 3,7 млн т угля марок Г и ГЖ. Как уточняется в аукционной документации, этот участок недр расположен в границах лицензии, принадлежащей ООО «Газпром добыча Кузнецк». С компанией согласовано выделение участка. Минимальная стоимость лицензии — 320,7 млн руб.

Второй аукцион — на разведку и добычу участка недр Верхнетешский Верхнетешского каменноугольного месторождения, а также на ликвидационные работы шахтоуправления «Анжерское» с попутной добычей. Сибнедра оценивают запасы на участке недр Верхнетешский в 107,9 млн т угля марки Т, на шахтоуправлении «Анжерское» — в 7,19 млн т угля марок КС, ОС, КО и ТС. Стоимость лицензии — 293,7 млн руб.