Кредиторы инициируют повторную оценку имущества металлургического завода в Кузбассе

"Челябинский металлургический комбинат" — один из основных кредиторов признанного в Кузбассе банкротом "Гурьевского металлургического завода", инициирует повторную оценку имущества предприятия, а также рассматривает возможность мирного урегулирования задолженности, сообщает ТАСС со ссылкой на конкурсного управляющего ГМЗ Сергея Рогова.

Об этом Рогов заявил на заседании Арбитражного суда Кемеровской области во вторник. По его словам, "Челябинский металлургический комбинат" потребовал провести повторное собрание акционеров и готов профинансировать его проведение, поскольку я уже дважды проводил собрания, но они оба не состоялись. Кроме того, от них поступило заявление о проведении повторной оценки имущества.

У самого Рогова замечаний к ранее проведенной оценке нет. По его данным, в конкурсную массу включено имущество ГМЗ балансовой стоимостью 3,722 млрд рублей, при этом его рыночная цена 2,936 млрд рублей. "В настоящее время проводятся мероприятия по утверждению порядка продажи имущества с конкурсными кредиторами", — пояснил Рогов.

Из-за необходимости продажи имущества управляющий просил суд продлить конкурсное производство еще на полгода. Это ходатайство было поддержано и конкурсное производство в отношении ОАО "Гурьевский металлургический завод" продлено на 6 месяцев до 15 мая 2018 года. Судебное разбирательство по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 24 апреля 2018 года.

В настоящее время на Челябинский меткомбинат приходится примерно четверть от всех требований к гурьевскому заводу — около 4 млрд из общей суммы в 16,9 млрд рублей.