Обвиняемым по делу о вымогательстве акций "Разреза "Инской" продлен домашний арест

В минувшую пятницу Новосибирский областной суд продлил до 13 февраля 2018 года домашний арест обвиняемым по делу о вымогательстве 51% акций АО "Разрез "Инской" в Кузбассе: бывшим вице-губернаторам Кемеровской области Алексею Иванову и Александру Данильченко, бизнесмену Александру Щукину и экс-сотруднице администрации Кузбасса Елене Троицкой, сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и не нашел оснований для изменения меры пресечения обвиняемым на более мягкую.

Следователт ходатайствовали о продлении меры пресечения, поскольку сотрудники СК еще не завершили расследование дела, не опросили важных свидетелей, в числе которых губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Следствие полагает, что, находясь на свободе, высокопоставленные фигуранты смогут влиять на показания своих бывших подчиненных, а бизнесмен Щукин — скроется за границей.

По мнению адвокатов, все сотрудники администрации Кемеровской области уже год отстранены от должностей и не могут оказать давление на свидетелей.

В четверг Новосибирский областной суд также до 13 февраля продлил арест экс-главе следственного комтета Кузбасса Сергею Калинкину и домашний арест его бывшим подчиненным в СК Сергею Крюкову и Артемию Шевелеву, а также доверенному лицу Щукина — Геннадию Вернигору.

Напомним, всем восьми фигурантам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Кроме того, действия представителей СК проверяются на предмет превышения ими своих должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Калинкина также подозревают в получении от Щукина взятки двумя автомобилями BMW X5 (ст. 290 УК РФ), а самого бизнесмена — в даче взятки (ст. 291 УК РФ).