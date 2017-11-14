Ростехнадзор временно запретил деятельность шахты в Кузбассе

Специалисты Ростехнадзора предотвратили аварию на ООО "ОЭУ Блок №2 шахта Анжерская-Южная" в Кузбассе, сообщает Интерфакс-Сибирь со ссылкой на пресс-службу Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в понедельник.

По данным ведомства, при бурении скважины барьерно-оградительной дегазации произошло интенсивное выделение метана, с последующим загазированием горной выработки до 5%. При этом бурение скважины производилось без соблюдения требований по безопасному ведению работ.

При этом работники предприятия, ответственные за контроль, не выводили людей из опасной зоны, а продолжали выдавать наряды на работы, не связанные с разгазированием горной выработки.

По мнению Ростехнадзора, именно из-за подобных нарушений требований промышленной безопасности на предприятии произошла авария, которая привела к гибели шахтера. 24 июля 2017 года на шахте "Анжерская-Южная" произошел выброс газа и угля При этом 78 работников самостоятельно эвакуировались, 32-летний горняк не вышел на связь, его тело было обнаружено под завалом спустя три дня.

По данным Ростехнадхзора, причиной обрушения штрека шахты и выброса угля в выработку стали нарушения подготовительных работ и технологического процесса.

Материалы дела переданы в суд для рассмотрения.