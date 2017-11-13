В Кузбассе проходят «Дни высокого искусства»

7 ноября в Новокузнецке открылись «Дни высокого искусства», посвященные празднованию 400-летия города.

«Дни высокого искусства» — это проект, возобновляющий глубокие и давние музыкальные традиции города, позволяющий слушателям приобщиться к лучшим образцам высокого искусства.

Первое мероприятие, состоявшееся в рамках проекта, концерт солистов Большого театра, прошедший 7 ноября, в котором приняли участие народная артистка РФ Ирина Долженко, заслуженный артист России Михаил Казаков, народная артистка России Елена Зеленская, народный артист России Олег Кулько, а также секстет Симфонического оркестра Большого театра России.

В репертуаре ансамбля множество аранжировок мировой инструментальной классики, а также вокальных произведений – песен, романсов и оперных арий. Коллектив выступал практически во всех крупнейших концертных залах Москвы, гастролировал от Сибири и Дальнего Востока до Ленинграда, Калиниграда, Алма-Аты, Кавказа. Зарубежные турне с успехом проходили во многих странах Европы, Азии, и Африки.

Кроме того, в рамках проекта «Дни высокого искусства» состоялись творческие встречи и два мастер-класса. В Новокузнецком областном колледже искусств творческая встреча и мастер-класс на тему «Техника вокала для начинающих» прошли при участии народной артистки РФ, доцента Российской академии музыки им. Гнесиных, солистки Большого театра Ирины Долженко.

В Детской школе искусств №1 состоялся мастер-класс «Единый метод постановки голоса, саморегулирование голоса и пение в ощущениях». Своим мастерством делилась Татьяна Саванова — доцент, профессор кафедры сольного народного пения Московского государственного института культуры, Заслуженная артистка РФ, лауреат Международных и Всесоюзных конкурсов, обладатель золотой медали Международного конкурса в Братиславе, хормейстер Государственного театра «Русская песня» под управлением Надежды Бабкиной.

Завтра, 14 ноября, в Новокузнецком драматическом театре города пройдет концерт русского романса, в котором примут участие народный артист России Александр Малинин и Оркестр русских народных инструментов Государственной филармонии Кузбасса.

А 22-24 ноября Губернаторский джаз-клуб «Геликон» проведет 34 Международный фестиваль «Джаз у старой крепости», в котором примут участие: народный артист РФ Даниил Крамер, заслуженный артист РФ Олег Смирнов, Государственный струнный квартет им. М. И. Глинки; Олег Грымов; оркестр «Новый Кузнецкий биг-бэнд», квинтет Антона Горбунова; Московский джазовый оркестр Народного артиста РФ Игоря Бутмана, Deborah Brown (Нью-Йорк) и квартет Алексея Подымкина.

Проект «Дни высокого искусства» проходит при поддержке Министерства культуры РФ, администрации Кемеровской области, департамента культуры и национальной политики Кемеровской области, администрации города Новокузнецка, и Кемеровской государственной областной филармонии имени Б.Т.Штоколова.