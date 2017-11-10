Суд отказался принять к рассмотрению иск Алексея Навального к президенту Путину

Тверской суд Москвы отказался принять к рассмотрению иск Алексея Навального к президенту России Владимиру Путину, сообщает Росбалт со ссылкой на юриста ФБК Ивана Жданова.

Ранее сообщалось, что Алексей Навальный 3 ноября направил в столичный суд иск к Путину с требованием признать незаконными действия властей российских городов, которые отказывают сторонникам Навального в согласовании митингов.

Ранее Навальный написал на своем сайте, что каждую неделю его штаб отправляет около 200 заявок на проведение митингов в администрации городов и везде получает отказы. По его мнению, отказывая ему в праве на митинг, администрации исполняют приказ из Москвы.

В Тверском суде Москвы объяснили отказ принять к производству иск Алексея Навального к президенту России Владимиру Путину тем, что подобные иски рассматриваются не в административном судопроизводстве.

По мнению суда, «Из содержания административного искового заявления не следует, что каким-либо образом затрагиваются права, свободы и законные интересы административного истца».

По словам юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, решение будет оспорено в ближайшее время.