Суд продлил содержание под стражей экс-руководителя управления СК РФ Кузбасса

Вчера Новосибирский областной суд продлил до 13 февраля 2018 года срок ареста бывшего руководителя управления следственного комитета России по Кемеровской области Сергея Калинкина, который обвиняется в вымогательстве контрольного пакета акций разреза «Инской».

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, несмотря на то, что адвокаты Сергея Калинкина просили избрать их клиенту меру пресечения, не связанную с заключением под стражу — домашний арест.

Напомним, экс-руководитель управления СК РФ Кузбасса, обвиняется в вымогательстве контрольного пакета акций разреза «Инской», стоимостью 1 млрд руб., превышении должностных полномочий и получении взяток двумя автомобилями BMW X5 общей стоимостью 10 млн руб.

В ноябре прошлого года сотрудниками ФСБ были задержаны восемь человек, в том числе тогдашний руководитель управления Следственного комитета по Кемеровской области генерал Сергей Калинкин, два вице-губернатора Кузбасса Александр Данильченко и Алексей Иванову, бизнесмен Александр Щукин. По версии следствия, действуя в интересах Щукина и связанных с ним региональных чиновников, генерал Калинкин приказал возбудить в отношении совладельца разреза Антона Цыганкова уголовное дело, а его задержание использовалось как способ давления.