Арбитражный суд взыскал с Юрмаша 109 млн рублей

Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил иск компании "ММК-Уголь", и взыскал 109 млн рублей с Юргинского машзавода, которому принадлежит ТЭЦ, отапливающая жилфонд муниципалитета, сообщает ТАСС со ссылкой на в материалы дела. Кроме того, взыскано 200 тыс. руб. расходов по уплате государственной пошлины.

"ММК-Уголь" – компания, которая объединяет угледобывающие активы Магнитогорского металлургического комбината в Кузбассе, подала иск в конце августа. Причиной обращения в суд стала задолженность "Юрмаша" за отгруженный уголь, который. был поставлен в марте и апреле. При этом "Юрмаш" полностью за топливо в установленный в срок не рассчитался.

По информации гендиректора Юргинского машзавода Анатолия Лазарева, в настоящее время ведутся переговоры с угольной компанией по определению срока расчета по данной задолженности.