Новокузнецкий краеведческий музей отмечает 90-летие

В Новокузнецке проходят торжественные мероприятия, посвященные 90-летию Новокузнецкого краеведческого музея.

Один из крупнейших музеев в Кузбассе проводит в эти дни двухдневную конференцию «Краеведение в современном мире: проблемы, достижения, перспективы».

Сегодня коллекция Новокузнецкого краеведческого музея насчитывает более 56 тыс. предметов. В том числе уникальные археологические находки из белой бронзы 3-4 веков нашей эры, фрагмент Памятного креста 1717 года, изготовленного для Кузнецка по указу Петра I, уникальные документы кузнецкого архива XVIII-XIX веков и многое другое.

В настоящее время Новокузнецкий краеведческий музей и его филиалы входят в туристические маршруты Кузбасса. В целом за 90 лет работы в музее побывало более 5 млн человек.

Сегодня лучшие работники музея, ветераны музейного дела получат областные награды.