В России планируют создать политический канал для детей

Правительство предложило выделить ИТАР-ТАСС субсидию на создание канала общественно-политического вещания для детей. Деньги будут перераспределены из планирующихся расходов на высшее образование, сообщает РБК.

В опубликованных поправках в проект бюджета на 2018–2020 годы, подготовленных правительством ко второму чтению, содержится предложение о выделении ФГУП «Информационное телеграфное агентство» (ИТАР-ТАСС) дополнительных субсидий на 210 млн руб. Финансирование распределено на равные части — по 70 млн руб. ежегодно.

Согласно описанию, субсидии будут направлены на «финансовое обеспечение создания и организационно-техническое сопровождение специализированного канала общественно-политической направленности, ориентированного на детей в возрасте 8–16 лет».

Предположительно проект будет запущен в 2018 году, он будет реализован «в координации» с Минобрнауки России. Под созданием «специализированного канала общественно-политической направленности» имеется в виду «детская информационная лента».

В качестве источника дополнительных субсидий в проекте указано, что деньги будут перераспределены из подраздела «Высшее образование» раздела «Образование», из статьи расходов «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям».